Пантюхина: Петрова из ЦСКА хотела в джакузи искупаться. Извини, Таня, только Москва-река!

Нападающая «Зенита» Екатерина Пантюхина поделилась эмоциями после победы своей команды в Суперкубке России.

«Буквально за две минуты до нашего гола я повернулась к Лазаревич и сказала ей: «Саня, думаю, мы сейчас точно забьём». Не знаю, с чего это взяла. Может, это ретроградный Меркурий — что-то было в голове.

После гола чуть-чуть сели. Думаю, с мыслью, чтобы сохранить счёт, потому что оставалось 14-15 минут. Но пропустили со стандарта, что в принципе нам несвойственно. Будем разбирать. Но в целом итог получился хорошим, поэтому я счастлива. Это моя команда, и я их очень люблю.

Мы заранее не знали, что у нас поменяют вратаря прямо перед серией пенальти. Но мы отрабатывали пенальти последние два дня. Хотя на это не рассчитывали и думали, что всё решится в игре.

Реванш ли это за ноябрьский Кубок в Петербурге? Я бы так сказала, был должок. По-моему, Таня Петрова хотела в сауне, в джакузи сегодня искупаться. Ну извини, Таня — только Москва-река! Сейчас мы поедем на вокзал, будем добираться до дома ночным поездом. Думаю, ещё не раз вспомним игру», — приводит слова Пантюхиной «Матч ТВ».

Напомним, ЖФК «Зенит» обыграл ЖФК ЦСКА в серии послематчевых пенальти — 5:4. Основное время матча закончилось ничейным исходом — 1:1.