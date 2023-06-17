«Реал» согласовал с «Эспаньолом» аренду Хоселу — Романо

«Реал» согласовал аренду нападающего «Эспаньола» Хоселу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, 33-летний форвард проведёт в «Реале» сезон-2023/2024, а «Эспаньол» получит за это € 0,5 млн. Также «сливочные» смогут выкупить футболиста за € 1,5 млн. Отмечается, что ради перехода в стан «Королевского клуба» Хоселу пошёл на сокращение зарплаты.

В сезоне-2022/2023 на счету Хоселу 38 матчей за «Эспаньол» во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Форвард также трижды отличился в своих первых трёх играх за сборную Испании. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

Отметим, что 33-летний нападающий уже выступал за «Реал». Это было в сезоне-2010/2011.