Женский «Зенит» опубликовал видео из раздевалки команды после победы в Суперкубке России

Санкт-петербургский «Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победы в матче за Суперкубок России с московским ЦСКА.

Видео доступно в телеграм-канале «Зенита».

Игроки облили тренера Ольгу Порядину водой.

Основное время матча завершилось вничью — 1:1. Первый гол сине-бело-голубые забили усилиями Екатерины Пантюхиной на 71-й минуте. Через восемь минут счёт сравняла Екатерина Братко, отличившаяся после розыгрыша углового. В серии послематчевых одиннадцатиметровых сильнее оказался «Зенит» (5:4).

На этом матче впервые в истории российских соревнований по футболу среди женских команд использовалась система VAR. Судья VAR — Анастасия Пустовойтова (Москва). AVAR — Екатерина Курочкина (Московская область).