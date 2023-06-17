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Португальцы разгромили Боснию, словаки на выезде были сильнее исландцев

Португальцы разгромили Боснию, словаки на выезде были сильнее исландцев
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Завершились некоторые матчи третьего тура квалификации чемпионата Европы — 2024. В одном из них сборная Португалии разгромила сборную Боснии и Герцеговины — 3:0.

На 45-й минуте португальцы вышли вперёд — с передачи Бруну Фернандеша отличился Бернарду Силва. На 77-й минуте уже сам Фернандеш сумел отметиться забитым мячом. В концовке встречи португальцы довели счёт до разгромного. Фернандеш оформил дубль — 3:0 в пользу сборной Португалии.

После трёх игр португальцы лидируют в группе J, набрав максимально возможные девять очков. Разница мячей у команды Мартинеса — 13:0. Боснийцы занимают четвёртую строчку в таблице — у них есть три очка благодаря победе над Исландией в первом туре.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа J. 3-й тур
17 июня 2023, суббота. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
3 : 0
Босния и Герцеговина
1:0 Б. Силва – 44'   2:0 Фернандеш – 77'   3:0 Фернандеш – 90+3'

В ещё одном матче группы J Словакия на выезде оказалась сильнее Исландии — 2:1. В первой половине встречи команды обменялись голами: на точный выстрел Юрая Куцки своим голом с пенальти ответил Альфред Финнбогасон. Победный мяч на 70-й минуте на свой счёт записал форвард словацкой сборной Томаш Суслов.

Таким образом, словаки продолжают погоню за Португалией, набрав семь очков. Исландия занимает пятое место, набрав три очка

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа J. 3-й тур
17 июня 2023, суббота. 21:45 МСК
Исландия
Окончен
1 : 2
Словакия
0:1 Куцка – 27'   1:1 Финнбогасон – 41'   1:2 Суслов – 70'

В игре группы E Албания дома уверенно победила Молдавию — 2:0. Голами в составе победителей отметились Ясир Асани и Недим Байрами. Благодаря этой победе албанцы обогнали молдован, поднявшись на третье место.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа E. 3-й тур
17 июня 2023, суббота. 21:45 МСК
Албания
Окончен
2 : 0
Молдавия
1:0 Асани – 52'   2:0 Байрами – 76'
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