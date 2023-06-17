Гол Лукаку спас Бельгию от поражения в матче с Австрией
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Завершился матч третьего тура отборочного турнира к чемпионату Европы – 2024 в группе F, в котором Бельгия принимала Австрию. Игра проходила на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе. Встреча завершилась вничью — 1:1.
На 22-й минуте полузащитник Бельгии Орел Мангала забил в свои ворота.
Бельгия — Австрия. 0:1. Орел Мангала:
Полная трансляция матча отборочного цикла к Евро-2024 доступна в Okko.
На 62-й минуте Ромелу Лукаку сравнял счёт.
Бельгия — Австрия. 1:1. Ромелу Лукаку:
Австрия находится на первом месте в группе F, набрав семь очков в первых трёх матчах. Бельгия провела на одну игру меньше и набрала четыре очка. На следующей неделе Бельгия сыграет с Эстонией, а Австрия — со Швецией.
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