Гол Лукаку спас Бельгию от поражения в матче с Австрией

Завершился матч третьего тура отборочного турнира к чемпионату Европы – 2024 в группе F, в котором Бельгия принимала Австрию. Игра проходила на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе. Встреча завершилась вничью — 1:1.

На 22-й минуте полузащитник Бельгии Орел Мангала забил в свои ворота.

Бельгия — Австрия. 0:1. Орел Мангала:

Полная трансляция матча отборочного цикла к Евро-2024 доступна в Okko.

На 62-й минуте Ромелу Лукаку сравнял счёт.

Бельгия — Австрия. 1:1. Ромелу Лукаку:

Австрия находится на первом месте в группе F, набрав семь очков в первых трёх матчах. Бельгия провела на одну игру меньше и набрала четыре очка. На следующей неделе Бельгия сыграет с Эстонией, а Австрия — со Швецией.