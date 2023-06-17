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Выбежавший на поле фанат поднял Роналду на руки

Выбежавший на поле фанат поднял Роналду на руки
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Болельщик выбежал на поле во время матча сборной Португалии с Боснией и Герцеговиной.

Фанат держал в руках португальский флаг. Болельщик подбежал к нападающему Криштиану Роналду, обнял его, а затем взял на руки.

На 45-й минуте португальцы вышли вперёд — с передачи Бруну Фернандеша отличился Бернарду Силва. На 77-й минуте уже сам Фернандеш сумел отметиться забитым мячом. В концовке встречи португальцы довели счёт до разгромного. Фернандеш оформил дубль — 3:0 в пользу сборной Португалии.

После трёх игр португальцы лидируют в группе J, набрав максимально возможные девять очков. Разница мячей у команды Мартинеса — 13:0. Боснийцы занимают четвёртую строчку в таблице, набрав три очка благодаря победе над Исландией в первом туре.

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