Сёмин: не хочется, чтобы такие игроки, как Сперцян, уходили из РПЛ
Поделиться
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слухи о возможном уходе Эдуарда Сперцяна из «Краснодара». Ранее сообщалось, что игроком интересуются ряд итальянских клубов, в том числе и «Интер».
«Будущее Сперцяна? Конечно, парень он очень талантливый, наверняка думает об игре в лучших европейских чемпионатах, Лиге чемпионов. С одной стороны, его желание идти дальше понятно, но с другой, не хочется, чтобы такие игроки, как Сперцян, уходили из нашей Лиги. Это снижает уровень всего чемпионата», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».
Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В минувшем сезоне Эдуард принял участие в 41 матче «быков», забил 14 голов и отдал 14 голевых передач.
Комментарии
- 18 июня 2023
-
03:34
-
03:23
-
03:10
-
03:00
-
02:51
-
02:44
-
02:36
-
02:27
-
02:20
-
01:59
-
01:16
-
00:59
-
00:51
-
00:51
-
00:32
-
00:32
-
00:31
-
00:22
-
00:08
-
00:04
- 17 июня 2023
-
23:57
-
23:44
-
23:42
-
23:41
-
23:32
-
23:28
-
23:27
-
23:14
-
23:11
-
23:01
-
22:58
-
22:52
-
22:45
-
22:36
-
22:34
Партнерский контент