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Сёмин: не хочется, чтобы такие игроки, как Сперцян, уходили из РПЛ

Сёмин: не хочется, чтобы такие игроки, как Сперцян, уходили из РПЛ
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слухи о возможном уходе Эдуарда Сперцяна из «Краснодара». Ранее сообщалось, что игроком интересуются ряд итальянских клубов, в том числе и «Интер».

«Будущее Сперцяна? Конечно, парень он очень талантливый, наверняка думает об игре в лучших европейских чемпионатах, Лиге чемпионов. С одной стороны, его желание идти дальше понятно, но с другой, не хочется, чтобы такие игроки, как Сперцян, уходили из нашей Лиги. Это снижает уровень всего чемпионата», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В минувшем сезоне Эдуард принял участие в 41 матче «быков», забил 14 голов и отдал 14 голевых передач.

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