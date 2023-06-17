Игрок «Краснодара» Черников: Сперцян не прощался с командой после Суперфинала Кубка

Российский полузащитник «Краснодара» Александр Черников рассказал, что его одноклубник Эдуард Сперцян не прощался с командой после Суперфинала Кубка России, в котором краснодарцы уступили ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).
«Сперцян не прощался с командой после Суперфинала Кубка. Я не разговаривал с ним на тему его возможного ухода», — сказал Черников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее сообщалось, что ряд итальянских клубов активно следит за прогрессом Сперцяна. Помимо «Интера» назывались такие команды, как «Сассуоло» и «Фиорентина». Отмечалось, что наиболее конкретный интерес проявляла «Фиорентина», однако ни одна из команд пока не обращалась в «Краснодар» с официальным предложением.
Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В минувшем сезоне Эдуард принял участие в 41 матче «быков», забил 14 голов и отдал 14 голевых передач.
- 17 июня 2023
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