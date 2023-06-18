«Манчестер Юнайтед» готов предложить € 52 млн за Пикфорда

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 52 млн за вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда, сообщает Daily Star. Манкунианцы и до этого проявляли интерес к английскому голкиперу, но сейчас речь уже идёт о конкретной сумме предложения.

«Манчестер Юнайтед» постарается приобрести Пикфорда вне зависимости от того, покинет ли «красных дьяволов» Давид де Хеа. По мнению Эрика тен Хага, главного тренера «Юнайтед», новый голкипер необходим клубу, чтобы либо составить де Хеа конкуренцию, либо чтобы заменить его, если испанец не согласится подписать новый контракт.

Сам Пикфорд открыт к варианту с переходом в «Манчестер Юнайтед». В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Пикфорд провёл 37 матчей за «Эвертон», сыграв в 10 из них «на ноль».