Женская сборная России в июле сыграет два матча с Ираном, один из них пройдёт в Казани

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о планах российских футбольных сборных на оставшуюся часть года.
«Из ближайших планов — проведение в июле двух товарищеских матчей с женской сборной Ирана, один из которых пройдёт в Казани. Мы находимся в стадии переговоров со сборной Катара относительно проведения матча мужской сборной в Дохе в сентябре. Ведём переговоры и поиск партнёра по второму матчу, который хотели бы провести в России до матча с Катаром. Также уже ищем партнёров для матчей на октябрь, ноябрь и на март 2024 года. Такие же переговоры на различных уровнях ведутся по различным сборным, например, юношеским и мини-футбольным. Это уже постоянный для нас процесс. Поэтому, как только мы будем достигать каких-то договорённостей, мы с удовольствием будем информировать о них болельщиков», — приводит слова Митрофанова ТАСС.
- 18 июня 2023
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