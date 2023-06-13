«Интер» хочет арендовать Кулибали

Миланский «Интер» хочет арендовать защитника «Челси» Калиду Кулибали. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, спортивный директор миланцев Пьеро Аузилио в ближайшее время посетит Лондон, где проведёт ряд переговоров с представителями «Челси». На повестке дня будут стоять вопросы о пролонгации арендного соглашения по форварду Ромелу Лукаку и возможная аренда защитника Калиду Кулибали.

К «Челси» 31-летний Кулибали присоединился только прошлым летом, перейдя из «Наполи». В дебютном сезоне за английский клуб он провёл 23 матча в рамках АПЛ, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что сам Калиду хочет вернуться в «Наполи», за который он играл в период с 2014 по 2022 год.