«Аль-Хиляль» договорился с «Вулверхэмптоном» о переходе Рубена Невеша
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Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» заключил соглашение с «Вулверхэмптоном» о переходе Рубена Невеша, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, «Аль-Хиляль» заплатит за португальского полузащитника € 55 млн. До окончания контракта игрока с «Вулверхэмптоном» остался один год. После уточнения условий индивидуального договора с футболистом сделка будет завершена.
Также «Аль-Хиляль» надеется оформить переход защитника «Челси» Калиду Кулибали.
Рубен Невеш стал игроком «волков» в 2017 году, перейдя из «Порту». В португальской команде хавбек был самым молодым капитаном в истории. В минувшем сезоне Невеш забил шесть голов и отдал одну результативную передачу за 40 матчей.
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