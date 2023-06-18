«Аль-Хиляль» предложил Кулибали трёхлетний контакт с зарплатой € 30 млн в год

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» предложил защитнику «Челси» Калиду Кулибали контракт на три сезона с зарплатой в € 30 млн в год, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Ранее появилась информация, что трансфер Кулибали в саудовский «Аль-Хиляль» находится на завершающей стадии, и клубы намерены закрыть сделку в ближайшее время. Сообщается также, что «Челси» отверг предложение миланского «Интера» об аренде защитника.
В сезоне-2022/2023 на счету Кулибали 32 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
Добавим, что другой аравийский клуб, «Аль-Наср», интересуется ещё одним игроком «Челси» — Хакимом Зиешем. Зиешу готовы предложить зарплату в размере € 12-13 млн в год.
- 18 июня 2023
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