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«Милан» и «ПСЖ» — в гонке за подписание Маркуса Тюрама

«Милан» и «ПСЖ» — в гонке за подписание Маркуса Тюрама
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«Милан» и «ПСЖ» ведут борьбу за подписание нападающего мёнхенгладбахской «Борусси» Маркуса Тюрама, сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации источника, «Милан» предлагает 25-летнему форварду контракт на четыре года с зарплатой в размере € 4,5 млн за сезон. Представители «россонери» видят Тюрама игроком стартового состава.

«ПСЖ» также желает заполучить французского нападающего. Парижский клуб готов платить игроку больше, чем «Милан». Однако в «ПСЖ» не могут гарантировать Тюраму постоянное появление в основном составе.

В сезоне-2022/2023 на счету Тюрама 32 матча за мёнхенгладбахскую «Боруссию» во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и семью результативными передачами. Игрок покинет немецкий клуб в конце июня на правах свободного агента.

Ранее сообщалось о предметном интересе «Лейпцига» к Тюраму.

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