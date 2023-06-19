Ван Дейк: думаю, я по-прежнему важен для «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк порассуждал о своём текущем положении в команде.

«Думаю, в «Ливерпуле» меня по-прежнему считают важным игроком. Если бы это было не так, я бы давно об этом узнал. У меня хорошие взаимоотношения с тренером и два года по контракту с «Ливерпулем». Всё отлично.

Я не чувствую себя уязвимым. Да, прошлый сезон был довольно напряжённым, со многими взлётами и падениями. Но люди должны понимать, что мы не роботы.», – приводит слова Ван Дейка 90min.

Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. Нидерландец выиграл с командой все возможные клубные трофеи.

В сезоне-2022/2023 на счету Ван Дейка 41 матч за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с мерсисайдским клубом действует до конца июня 2025 года.