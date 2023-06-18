Бывший защитник «Ливерпуля» Энрике: мерсисайдцам необходимо избавиться от Тьяго

Бывший защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике высказал мнение о будущем полузащитника мерсисайдцев Тьяго Алькантары.
«Мне очень нравится Тьяго как игрок, но я считаю, что если этим летом поступит достойное предложение по Алькантаре, то «Ливерпуль» обязательно должен принять его. Тьяго – футболист топ-уровня, однако он постоянно травмирован. Нам нужны более надёжные игроки», – приводит слова Энрике Liverpool Echo.
Алькантара выступает за «Ливерпуль» с 2020 года. Испанец выиграл с командой Кубок Лиги, а также Кубок и Суперкубок Англии.
В сезоне-2022/2023 на счету Алькантары 27 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых он отметился лишь одной результативной передачей. Контракт игрока с мерсисайдским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.
- 19 июня 2023
-
01:00
-
00:49
-
00:44
-
00:43
-
00:31
-
00:27
-
00:24
-
00:16
-
00:10
-
00:06
-
00:06
- 18 июня 2023
-
23:52
-
23:41
-
23:41
-
23:41
-
23:36
-
23:33
-
23:20
-
23:07
-
23:01
-
22:58
-
22:48
-
22:43
-
22:35
-
22:31
-
22:28
-
22:26
-
22:21
-
22:18
-
22:10
-
22:03
-
21:59
-
21:58
-
21:38
-
21:29