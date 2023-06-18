Бывший защитник «Ливерпуля» Энрике: мерсисайдцам необходимо избавиться от Тьяго

Бывший защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике высказал мнение о будущем полузащитника мерсисайдцев Тьяго Алькантары.

«Мне очень нравится Тьяго как игрок, но я считаю, что если этим летом поступит достойное предложение по Алькантаре, то «Ливерпуль» обязательно должен принять его. Тьяго – футболист топ-уровня, однако он постоянно травмирован. Нам нужны более надёжные игроки», – приводит слова Энрике Liverpool Echo.

Алькантара выступает за «Ливерпуль» с 2020 года. Испанец выиграл с командой Кубок Лиги, а также Кубок и Суперкубок Англии.

В сезоне-2022/2023 на счету Алькантары 27 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых он отметился лишь одной результативной передачей. Контракт игрока с мерсисайдским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.