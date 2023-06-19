Видеообзор победы сборной Испании в финале Лиги наций с Хорватией
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Завершился финал Лиги наций УЕФА сезона-2022/2023, в котором встречались сборные Хорватии и Испании. Команды играли на стадионе «Де Кёйп (Фейеноорд)» в Роттердаме (Нидерланды). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия). Победу в серии пенальти одержала сборная Испании со счётом 5:4.
Полная трансляция матча Лиги наций доступна в Okko.
За 120 минут игры команды не смогли отметиться забитыми мячами — 0:0. Для выявления победителя была назначена серия пенальти, в которой точнее оказалась испанская команда. В составе хорватов с 11-метровой отметки потерпели неудачу Ловро Майер и Бруно Петкович.
В матче за третье место Лиги наций сборная Италии обыграла национальную команду Нидерландов со счётом 3:2.
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