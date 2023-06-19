Родри признан лучшим игроком финала Лиги наций

Завершился финал Лиги наций УЕФА сезона-2022/2023, в котором встречались сборные Хорватии и Испании. Команды играли на стадионе «Де Кёйп (Фейеноорд)» в Роттердаме (Нидерланды). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия). Победу в серии пенальти одержала сборная Испании со счётом 5:4.

Таким образом, испанцы выиграли Лигу наций. Это уже пятый международный трофей сборной Испании. Лучшим игроком этого матча был признан полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес. Он провёл на поле весь матч. В дополнительное время получил жёлтую карточку, а в серии пенальти реализовал свой удар.

За 120 минут игры команды не смогли отметиться забитыми мячами — 0:0. Для выявления победителя была назначена серия пенальти, в которой точнее оказалась испанская команда. В составе хорватов с 11-метровой отметки потерпели неудачу Ловро Майер и Бруно Петкович.