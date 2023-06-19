Национальная команды Испании завоевала пятый трофей в своей истории, обыграв в финале Лиги наций — 2023 сборную Хорватии в серии пенальти. Таким образом, у сборной Испании наибольшее количество разных международных трофеев в Европе. Национальная команда обогнала Германию по количеству различных трофеев. Тем же достижением может похвастаться и сборная Франции.

Испанцы выигрывали Евро в 1964, 2008 и 2012 году, а также побеждали на чемпионате мира — 2010. После триумфа в Лиге наций коллекция трофеев «красной фурии» пополнилась ещё одной наградой.

Напомним, в воскресенье, 18 июня, состоялся финал Лиги наций УЕФА — 2022/2023, в котором сражались сборная Хорватии и сборная Испании. Команды играли на стадионе «Де Кёйп (Фейеноорд)» в Роттердаме (Нидерланды).

За 120 минут игры команды не смогли отметиться забитыми мячами — 0:0. Для выявления победителя соревнования пробивались 11-метровые удары. В серии пенальти точнее была испанская команда — 5:4. В составе хорватов с «точки» промахнулись Ловро Майер и Бруно Петкович, бившие четвёртым и шестым соответственно. У испанцев не забил Эмерик Лапорт, а победный пенальти реализовал Даниэль Карвахаль.