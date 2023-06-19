Хесус Навас — единственный победитель чемпионата мира, Евро и Лиги наций

Национальная команды Испании завоевала пятый трофей в своей истории, обыграв в финале Лиги наций — 2023 сборную Хорватии в серии пенальти.

Защитник испанской команды Хесус Навас стал первым игроком, победившим на ЧМ, Евро и в Лиге наций. Ранее с национальной командой он стал победителем ЧМ-2010 и Евро-2012. Больше никому подобного добиться не удавалось. В этом сезоне 37-летний игрок также выиграл Лигу Европы в четвёртый раз в карьере.

Напомним, у сборной Испании наибольшее количество разных международных трофеев в Европе. Национальная команда обогнала Германию по количеству различных трофеев. Тем же достижением может похвастаться и сборная Франции.

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