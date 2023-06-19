Хесус Навас — единственный победитель чемпионата мира, Евро и Лиги наций
Поделиться
Национальная команды Испании завоевала пятый трофей в своей истории, обыграв в финале Лиги наций — 2023 сборную Хорватии в серии пенальти.
Защитник испанской команды Хесус Навас стал первым игроком, победившим на ЧМ, Евро и в Лиге наций. Ранее с национальной командой он стал победителем ЧМ-2010 и Евро-2012. Больше никому подобного добиться не удавалось. В этом сезоне 37-летний игрок также выиграл Лигу Европы в четвёртый раз в карьере.
Напомним, у сборной Испании наибольшее количество разных международных трофеев в Европе. Национальная команда обогнала Германию по количеству различных трофеев. Тем же достижением может похвастаться и сборная Франции.
Болельщики в Испании посвятили «ПСЖ» оскорбительную кричалку
Материалы по теме
Комментарии
- 19 июня 2023
-
10:13
-
10:09
-
10:08
-
10:07
-
10:05
-
09:59
-
09:51
-
09:51
-
09:48
-
09:39
-
09:37
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:14
-
09:08
-
09:06
-
08:50
-
08:46
-
08:30
-
08:20
-
07:49
-
07:35
-
07:33
-
07:24
-
06:56
-
06:30
-
06:29
-
06:01
-
05:49
-
05:45
-
05:37
-
05:30
-
05:26
-
05:04
Партнерский контент