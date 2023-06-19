Божин: после пенальти «Спартака» написал Фролову: «Как и зачем ты это сделал?!»

Защитник «Факела» Сергей Божин рассказал о диалоге с бывшим одноклубником Евгением Фроловым после отбитого последним пенальти от Квинси Промеса и победы «Крыльев Советов» над «Спартаком».
«С Женей тогда списались. Сказал ему: «Не сомневался, что ты топовый вратарь, в нужный момент выйдешь и сделаешь дело для команды. Но как игрок «Факела» могу тебе сказать: «Как и зачем ты это сделал?!» Хотя по-человечески я за него рад. Поздравил. Сидеть два года на замене, а потом выдать такой сейв — это круто.
Понятно, что я из Самары и очень люблю свой город, но эти моменты разделяю. Если я играю за «Факел», все остальные команды воспринимаю как конкурентов. Поэтому в данной ситуации переживал только за Воронеж, и мне абсолютно без разницы было, как сыграют «Крылья Советов».
К сожалению, решить задачу в последнем туре не получилось. Всё зависело от нас, нужно было выходить и выигрывать, но мы сами упустили шанс остаться в РПЛ напрямую», — сказал Божин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 19 июня 2023
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