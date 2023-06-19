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Денис Глушаков прокомментировал свой уход из «Пари НН»

Денис Глушаков прокомментировал свой уход из «Пари НН»
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Бывший полузащитник «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков высказался о своём решении покинуть нижегородский клуб, пожелав команде и болельщикам успехов и процветания.

«Хочу сказать «Пари НН» спасибо за тёплый приём! Очень важно, что команда осталась в Премьер-Лиге! Благодарю товарищей по команде за время, что удалось поиграть вместе. Впереди клуб ждёт новый сезон. И я желаю руководству, команде и болельщикам удачи, процветания и успехов!» — приводит слова Глушакова официальный телеграм-канал «Пари НН».

36-летний Глушаков перешёл в «Пари НН» в феврале 2023 года на правах свободного агента из подмосковных «Химок». За нижегородский клуб полузащитник успел сыграть девять матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

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