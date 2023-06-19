Широков: Соболев слабее Кассьерры, я не взял бы его в «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков сравнил уровень нападающих сине-бело-голубых и красно-белых Матео Кассьерры и Александра Соболева, заявив, что колумбийский игрок сильнее россиянина.

«Кто из игроков «Спартака» соответствует уровню «Зенита»? Когда приходил Бакаев, все говорили, что соответствует. Но он пока не доказал, что соответствует уровню стартового состава. Из «Спартака» мне нравится Литвинов — есть лидерские качества, передача, головой играет.

Соболев? На мой взгляд, он слабее Кассьерры. Кассьерра забил мало, но по качествам он лучше. Он быстрее, не хуже ведёт единоборства. Он более мобилен. Соболев хороший игрок, из года в год забивает много, но в «Зенит» я бы его не взял. Но мне кажется, ему и в «Спартаке» неплохо», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

В 34 матчах прошедшего сезона Кассьерра забил шесть голов и сделал восемь результативных передач. Соболев принял участие в 32 встречах, отметившись 15 забитыми мячами и девятью голевыми пасами.