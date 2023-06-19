«Балтика» объявила о продлении контракта с Сергеем Игнашевичем
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Калининградская «Балтика» в своём официальном телеграм-канале объявила о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем.
«Мы рады, что мы продолжим совместную работу, ждём начала нового сезона в МИР РПЛ», — гласит заявление клуба.
Срок нового соглашения не разглашается. Игнашевич возглавляет «Балтику» с сентября 2021 года. Под его руководством калининградская команда смогла выйти в Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2022/2023.
Всего под руководством Игнашевича «Балтика» провела 62 матча, в которых калининградцы одержали 30 побед, набрав 111 очков.
Ранее о том, что 43-летний Игнашевич продолжит работу на посту главного тренера «Балтики», сообщали в правительстве Калининградской области.
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