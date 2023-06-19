«Балтика» объявила о продлении контракта с Сергеем Игнашевичем

Калининградская «Балтика» в своём официальном телеграм-канале объявила о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем.

«Мы рады, что мы продолжим совместную работу, ждём начала нового сезона в МИР РПЛ», — гласит заявление клуба.

Срок нового соглашения не разглашается. Игнашевич возглавляет «Балтику» с сентября 2021 года. Под его руководством калининградская команда смогла выйти в Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2022/2023.

Всего под руководством Игнашевича «Балтика» провела 62 матча, в которых калининградцы одержали 30 побед, набрав 111 очков.

Ранее о том, что 43-летний Игнашевич продолжит работу на посту главного тренера «Балтики», сообщали в правительстве Калининградской области.