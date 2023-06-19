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«Барселона» близка к подписанию Гюндогана

«Барселона» близка к подписанию Гюндогана
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В последние часы «Барселона» получила положительные сообщения от агента полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана, сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, в сообщениях говорится о том, что Гюндоган принял предложение каталонского клуба.

30 июня у немецкого полузащитника заканчивается контракт с «Манчестер Сити», во вторник он попросил у «Барселоны» время, чтобы подумать над своим окончательным решением.

К концу вчерашнего дня агент Гюндогана отправил руководству сине-гранатовых сообщение о том, что хавбек близок к тому, чтобы решиться на переход в «Барселону». Окончательное соглашение ещё не было подтверждено.

«Манчестер Сити» не оставляет попыток сохранить игрока, который сделал большой вклад в требл «горожан» сезона-2022/2023, и пытается продлить контракт с Гюндоганом. Параллельно с этим на хавбека претендует лондонский «Арсенал», но наиболее осуществимым вариантом сейчас видится переход Илкая в «Барсу».

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