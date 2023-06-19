Гюндоган — о своём будущем: решение ещё не принято, я в процессе

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган признался, что пока не знает, где проведёт следующий сезон.
«Решение ещё не принято, я всё ещё в процессе выбора. У меня был контракт с «Боруссией» Дортмунд, но не более того — возвращение в Бундеслигу не входит в мои планы», — приводит слова Гюндогана инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Действующий контракт Илкая Гюндогана с «Манчестер Сити» истекает в конце июня этого года. В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл за «горожан» 31 игру в рамках английской Премьер-лиги, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.
С «Ман Сити» Гюндоган стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и обладателем Кубка Англии. К «горожанам» немец присоединился в 2016 году из дортмундской «Боруссии».
- 19 июня 2023
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