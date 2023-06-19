«Барселона» попытается подписать Дардера в случае неудачных переговоров с Гюндоганом

«Барселона» разработала запасной план на случай неудачных переговоров по трансферу Илкая Гюндогана. На прошлой неделе представитель клуба Матеу Алемани контактировал с агентом капитана «Эспаньола» Серхи Дардером, а недавно уже сам главный тренер сине-гранатовых Хави переговорил с 29-летним полузащитником, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Catalunya Rаdio.

После второго вылета «Эспаньола» в Сегунду за последние четыре сезона Дардер может воспользоваться пунктом, по которому отступные в контракте полузащитника снижаются с € 50 млн до € 10 млн. Этот пункт появился в договоре во время продления сотрудничества в августе прошлого года.

Единственной преградой на пути Дардера в «Барселону» может стать тот факт, что он является любимцем болельщиков «Эспаньола». Уроженец Балеарских островов прибыл на стадион «Корнелья-Эль Прат» летом 2017 года из «Лиона». В завершившемся сезоне он сыграл 38 матчей в стартовом составе, забив шесть голов.

Добавим, что Дардером интересуются «Альмерия», которой руководит бывший тренер «Эспаньола» Висенте Морено, а также «Мальорка» и мадридский «Атлетико».