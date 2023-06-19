«Реал» объявил о переходе нападающего Хоселу

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Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил о трансфере нападающего Хоселу, выступавшего в прошлом сезоне за барселонский «Эспаньол».

Фото: ФК «Реал» Мадрид

Хоселу перешёл в «Реал» на правах аренды. У мадридского клуба есть опция выкупа 33-летнего нападающего по окончании следующего сезона.

Хоселу уже ранее был в системе «Реала», играя за молодёжную команду «Королевского клуба».

Официальная презентация Хоселу пройдёт завтра, 20 июня, на домашнем стадионе «Реала». После этого нападающий поговорит со СМИ.

Хоселу сыграл за «Эспаньол» 38 матчей во всех турнирах в прошедшем сезоне, отметившись в них 17 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Хоселу в € 6 млн.

Хоселу («Эспаньол») отличается на добивании

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.