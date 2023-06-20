Мудрик получил повреждение. Вингер может пропустить молодёжный чемпионат Европы

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после победы над Мальтой (1:0) высказался о травме вингера Михаила Мудрика.

«Михаил вчера почувствовал на тренировке проблему с икроножной мышцей. Сегодня он попробовал выйти на разминку. Говорил, что всё хорошо. Но перед выходом на поле он почувствовал, что не сможет сыграть.

Участие Мудрика на молодёжном Евро под большим вопросом. Он очень хочет поехать, но решать ему», — приводит слова Реброва Fanday.

Недавно в СМИ сообщалось, что Мудрик сыграет на молодёжном Евро, чтобы набрать форму к следующему сезону. Первый матч на турнире Украина проведёт с Хорватией в среду, 21 июня.

Ранее бывший форвард «Челси» Андрей Шевченко высказался о Мудрике.