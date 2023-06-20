Источник: «Спартак» не интересуется Макарчуком, но находится в поиске замены Тавареша

«Спартак» не заинтересован в трансфере защитника «Сочи» Артёма Макарчука.

Как сообщает Metaratings, поиск нового левого защитника является приоритетной задачей «Спартака» после травмы португальца Томаша Тавареша, который получил повреждение крестообразной связки колена.

Ранее об интересе московского клуба с Макарчуку сообщал журналист Иван Карпов.

В минувшем сезоне Макарчук провёл 29 матчей в чемпионате России, забил гол и отметился пятью результативными передачами.

Тавареш получил серьёзную травму в расположении сборной Португалии U21. Игрок разорвал крестообразную связку колена и пропустит молодёжный чемпионат Европы, который стартует 21 июня, сообщил главный тренер молодёжной сборной Португалии Руй Жорже.