Промеса приговорили к реальному сроку. Что теперь будут делать власти России и «Спартак»?

Договора о выдаче с Нидерландами нет. Но не всё так просто.

Нападающего «Спартака» Квинси Промеса приговорили к 18 месяцам тюремного заключения в Нидерландах – его признали виновным в нападении с ножом на своего двоюродного брата.

Случай произошёл в ночь с 24 на 25 июля 2020 года во время семейного торжества в Абкауде: Промес взял нож и ударил своего двоюродного брата в колено. Основной версией произошедшего называли кражу – якобы в 2016 году этот брат украл у тёти футболиста ожерелье стоимостью € 3000. Правда, адвокат пострадавшего называл это чушью.

В 2020-м Промеса задержали, но отпустили на время следствия. Правда, первоначальное обвинение в «причастности к поножовщине» позднее переросло в покушение на непредумышленное убийство, а ещё позже – в покушение на убийство. Пострадавший убеждал следователей, что из-за полученной травмы он не может приседать, бегать и нормально ходить, а также страдает от посттравматического стрессового расстройства.

Самое интересное, что о нападении с ножом стало известно только потому, что в ночь того происшествия Промес позвонил отцу, матери и тёте, с которыми обсуждал произошедшее. Тот факт, что следователи услышали разговоры после происшествия с двоюродным братом, удивительное совпадение – звонки и сообщения Промеса отслеживались вообще по другому делу: его подозревают в контрабанде кокаина и связях с мафиозными группами. Адвокат футболиста утверждал, что записи не могут быть приобщены к этому делу, потому что прослушка велась в рамках другого расследования, а в таком случае нарушается право на справедливое судебное разбирательство. Сегодня судья постановил, что записи всё же могут быть приобщены к делу, и счёл перехваченные разговоры доказательствами.

А там было вот что – детали публиковало издание NOS.

Матери: она рассказала, что племянника увезли в больницу, и Промес уточнил, куда именно было ранение. Она ответила, что в ногу. «Значит, ему повезло», – сказал Промес.

Отцу: «Я верен своей тёте: если кто-то попробует оскорбить её, я убью его. В семье есть определённые люди, ради которых я готов убивать. Повезло, что я больше не ношу огнестрельное оружие, потому что иначе он ходил бы ещё уродливее».

Тёте: «Он дерзкий, знал, что будет. Я не смог сдержаться. Извини, тётя, прости меня».

Квинси Промес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В марте этого года прокуратура запросила для Промеса два года тюремного заключения, при этом подчеркнув, что фактов, доказывающих покушение на убийство или попытки непредумышленного убийства, недостаточно. Якобы если бы футболист в действительности хотел убить своего двоюродного брата, пырнул бы его не в колено, а в артерию. В итоге сегодня суд оправдал его по статье «покушение на убийство», признав произошедшее нападением. Решение на самом деле должны были вынести ещё три месяца назад, но вердикт был отложен до сегодняшнего дня: суду потребовалось больше документов, содержащих информацию о целесообразности использования прослушки телефонных разговоров Промеса.

Что грозит Квинси?

Что дальше? В «Спартаке» заявили, что решение суда не вступило в силу: «У футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом».

Этот процесс может растянуться на месяцы. Есть пример Рая Влута из «Урала», которого в апреле приговорили к 2,5 года тюремного заключения – его признали виновным в гибели ребёнка в результате аварии. Вместе с адвокатом футболист подал апелляцию, и его представитель говорил, что решение по ней будет либо в 2024-м, либо в 2025-м. Поэтому пока Влут продолжает играть в России.

«Если Влута приговорили в Голландии, то он может продолжать играть за «Урал», – говорил «Чемпионату» юрист Андрей Князев. – В России практически никого не выдают. Думаю, завтра он будет активным участником матча. Лишь бы он в Голландию не ездил. У него есть риски в других странах, но в России его точно никто не будет выдавать. Единственное – он будет ограничен во въезде в западные страны».

То же самое сейчас касается и Промеса – пока рассматривается апелляция, он может продолжать выступать за «Спартак». Контракт с клубом у него заканчивается в следующем году. При этом генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков говорил, что клуб нивелировал все риски при заключении соглашения с «Аяксом».

Евгений Мележиков в интервью «Чемпионату» в марте 2021 года «На «Спартак» ни финансовые, ни юридические риски не распространяются. Договорились с «Аяксом», что в случае, если по решению суда Промес не сможет исполнять свои трудовые обязанности, трансферное соглашение расторгается. И все запланированные выплаты просто не производятся. Они разбиты на весь срок контракта, это была жёсткая позиция спортивного департамента. А платежи у нас каждые полгода».

Главный вопрос здесь – в какой момент может быть разорван контракт. Ведь впереди апелляции. «Спартак» не разрывал контракт до суда, Влут играет и после – вряд ли нам стоит ждать незамедлительных действий от клуба.

Могут ли Промеса выдать из России?

Юрист Михаил Прокопец объяснил «Чемпионату», что с Нидерландами нет заключения о выдаче уголовных преступников, поэтому в этой ситуации всё в руках «Спартака»: «По трудовому законодательству Российской Федерации договор может быть расторгнут, если произошли какие-то обстоятельства за пределами воли сторон и по основаниям, не зависящим от воли сторон, – объяснил Прокопец, – одним из таких оснований является осуждение работника, по которому он либо арестовывается, либо отправляется отбывать наказание. Это право клуба. Ни футбольное, ни гражданское, ни трудовое законодательство не будет ему здесь противоречить. Нужно понимать, что так происходит, если приговор суда вступил в законную силу. Если футболист будет обжаловать, то решение в законную силу не вступит. До этого момента расторжение договора будет незаконным»

Михаил Прокопец спортивный юрист «Если футболист играет в России и за рубежом его осудили, а у нас нет с Нидерландами соглашения о выдаче уголовных преступников, то никаких проблем для футболиста здесь не будет. Для клуба будут только имиджевые проблемы. Таким образом, всё находится в руках «Спартака». Клуб может решить, может ли футболист продолжать трудовую деятельность здесь беспрепятственно или не может».

То есть Промесу ничего не грозит? Не всё так просто

Если же апелляция будет рассмотрена раньше и будет отклонена (решение суда оставят в силе), то здесь возможен такой вариант. Контракт тут же расторгается (как и говорил Мележиков), а дальше всё зависит от действий Нидерландов. Если они оформят запрос на экстрадицию Промеса через каналы Интерпола, то Россия в теории может выдать футболиста, так как страна до сих пор входит в состав системы организации.

Примеры выдачи преступников были: по запросу Бразилии по каналу Интерпола был экстрадирован на родину Эдуардо Фаузи, обвиняемый в теракте и покушении на убийство. Он запросил политическое убежище в России, но это не помогло. Отказать тоже могут – всё на усмотрение властей. Ещё один пример – задержание британца, которого разыскивал Интерпол по запросу США. Его арестовали в московском хостеле представители российского бюро. Дело в том, что сейчас страны, где нет экстрадиции на уровне двусторонних соглашений с другими государствами, могут выдавать частных лиц по запросу. Хотя нюансов очень много, а каждый случай, естественно, рассматривается отдельно. С Промесом же ясно одно – до апелляции переживать болельщикам «Спартака» не стоит.

«Прямо сейчас правовое сотрудничество затруднено, – сказал «Чемпионату» юрист Андрей Князев. – Пока они не прислали нам документ о том, что Промес объявлен в Интерпол и должен быть выдан, то Россия ничего не должна. В связи с тем, как происходит сейчас выдача, пока он на территории России, ему ничего не грозит. В случае, если Промес будет объявлен в интерпол, то это будет рассмотрено. Квинси в судебном порядке сможет это обжаловать.Сейчас всё это затруднено, но в теории мы выдавали граждан Интерполу раньше и сейчас. Рассматривать это обязаны, но задерживать и выдавать — решение нашей страны.

Если он получит гражданство России, то мы своих граждан не выдаём. Тогда посылается поручение о правовой помощи — дело рассматривается здесь и в зависимости от того, соответсвует преступление или нет нашему кодексу, будет соответсвующее наказание. Но это очень долго и практически никогда не делается».