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Мбаппе: тяжело отказаться от капитанской повязки в сборной Франции

Мбаппе: тяжело отказаться от капитанской повязки в сборной Франции
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о получении капитанской повязки в национальной команде, признавшись, что не мог отказаться от предложения тренерского штаба.

«Я не думал, что стану капитаном. Тренер подошёл и сказал мне об этом. Тяжело отказаться от капитанской повязки в сборной Франции», — приводит слова Мбаппе «твиттер» TF1.

Мбаппе стал капитаном сборной Франции после того, как голкипер Уго Льорис завершил карьеру в национальной команде. Нападающий стал носить капитанскую повязку в матчах отбора чемпионата Европы 2024 года в Германии.

В четырёх матчах отбора Мбаппе забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Во всех играх французская национальная команда одержала победы.

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Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.

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