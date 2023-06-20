Мбаппе: обменял бы свой хет-трик в финале ЧМ на победу 1:0 с уродливым голом

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе поделился воспоминаниями о финале чемпионата мира 2022 года в Катаре с Аргентиной (3:3, 2:4 пен.), признавшись, что обменял бы свой хет-трик на победу 1:0.

«Тогда я не очень сильно понимал, что происходит. Я бы обменял свой хет-трик на какой-нибудь уродливый гол, если бы мы выиграли со счётом 1:0. Мы хотели написать историю, было тяжело приблизиться к трофею, не подняв его. Весь чемпионат мира был особенным, этот турнир — самый особенный момент сезона. Это событие олицетворяет весь сезон», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

На чемпионате мира Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира, отметившись восемью забитыми мячами, три из которых форвард забил в финале.

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