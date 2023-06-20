«Мы снова вместе!» Алексей и Антон Миранчуки записали видео со сборов «Локомотива»
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Полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук прибыл в расположение своей бывшей команды, московского «Локомотива».
В видео, опубликованном пресс-службой «Локомотива», брат-близнец Алексея Антон Миранчук, продолжающий играть за железнодорожников, произносит: «Три года прошло, он снова вернулся, он с нами. We are back in the business».
Сам Алексей говорит следующее: «Родимая, родная Баковка. Очень рад находиться здесь, увидеть своих бывших партнёров и одноклубников. Всем привет!»
Антон подытоживает обращение к болельщикам: «Мы снова вместе!»
Отметим, что Алексей Миранчук покинул «Локомотив» в 2020 году, перейдя в «Аталанту». Прошедший сезон он провёл в аренде в «Торино». Антон Миранчук всё это время играл за железнодорожников.
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