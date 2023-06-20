Защитник «Локо» Магкеев: называю Дзюбу старым дедом, который не бегает и не тренируется

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о взаимоотношениях с нападающим железнодорожников Артёмом Дзюбой. По словам Магкеева, они с Дзюбой подкалывают друг друга.

«Как-то раз на тренировке мы с Артёмом били по воротам. И я пробил прям сильно выше. Дзюба молчать не стал: «Кто агронома пустил на поле?» (cмеётся) Было весело. От Артёма в этом плане достаётся всем, просто мало кто ему отвечает.

Просто у нас молодая команда, а он опытный игрок. В такой ситуации это нормально. Но вот, например, над Барой [Дмитрием Бариновым] Дзюба особо не шутит. А я Артёму спокойно отвечаю, подкалываю. Называю его старым дедом, который не бегает и не тренируется (смеётся). У нас нет запретных тем», — приводит слова Станислава Магкеева Sport24.