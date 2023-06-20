Защитник «Локо» Магкеев: называю Дзюбу старым дедом, который не бегает и не тренируется
Поделиться
Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о взаимоотношениях с нападающим железнодорожников Артёмом Дзюбой. По словам Магкеева, они с Дзюбой подкалывают друг друга.
«Как-то раз на тренировке мы с Артёмом били по воротам. И я пробил прям сильно выше. Дзюба молчать не стал: «Кто агронома пустил на поле?» (cмеётся) Было весело. От Артёма в этом плане достаётся всем, просто мало кто ему отвечает.
Просто у нас молодая команда, а он опытный игрок. В такой ситуации это нормально. Но вот, например, над Барой [Дмитрием Бариновым] Дзюба особо не шутит. А я Артёму спокойно отвечаю, подкалываю. Называю его старым дедом, который не бегает и не тренируется (смеётся). У нас нет запретных тем», — приводит слова Станислава Магкеева Sport24.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 июня 2023
-
12:04
-
12:03
-
11:55
-
11:49
-
11:46
-
11:45
-
11:44
-
11:34
-
11:23
-
11:18
-
11:12
-
11:03
-
11:01
-
10:57
-
10:44
-
10:43
-
10:41
-
10:29
-
10:27
-
10:24
-
10:15
-
10:03
-
10:02
-
09:57
-
09:50
-
09:43
-
09:42
-
09:41
-
09:27
-
09:26
-
09:16
-
09:07
-
09:04
-
08:57
-
08:43
Партнерский контент