Футболистка «Зенита» вызвана в сборную Гаити для подготовки к чемпионату мира

Нападающая «Зенита» Кики вызвана в сборную Гаити для подготовки к участию в чемпионате мира среди женских команд. Об этом сообщается в телеграм-канале женской команды сине-бело-голубых.

Команда будет готовиться к турниру с 20 июня по 2 июля в Швейцарии. Второй сбор будет проходить в Сеуле (Южная Корея) с 3 по 10 июля. Но обоих сборах запланировано по одной игре.

Чемпионат мира по футболу среди женских команд — 2023 пройдёт в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа. Сборная Гаити попала в группу D, где сыграет с национальными командами Китая, Дании и Англии. Две команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Действующим чемпионом мира среди женщин является сборная США.

«Зенит», за который выступает Кики, находится на первом месте в российской Суперлиге, опережая ЦСКА на одно очко.