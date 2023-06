ФИФА объявила официальную песню чемпионата мира — 2023 среди женщин

Официальной песней женского чемпионата мира 2023 года станет композиция Do it again, которую исполнят артисты BENEE и Mallrat. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Песня будет опубликована 29 июня. 20 июля она прозвучит во время церемонии открытия турнира на стадионе «Иден Парк» в Новой Зеландии. Грейс Кэтлин (Mallrat) из Австралии, которая также примет чемпионат, сказала, что была взволнована предложением ФИФА и с нетерпением ждёт церемонии открытия. Стелла Беннетт (BENEE) из Новой Зеландии назвала турнир праздником женского спорта, а своё участие в открытии — мечтой, которая стала реальностью.

Женский чемпионат мира — 2023 пройдёт с 20 июля по 20 августа. Действующим чемпионом является сборная США.