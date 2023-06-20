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Мусиала, Беллингем и Гави — главные претенденты на Golden Boy 2023

Издание Tuttosport на своём официальном сайте опубликовало список из 100 претендентов на Golden Boy 2023, награду, вручаемую лучшему игроку младше 21 года.

Лидером рейтинга стал полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала с оценкой 98,3. Второе место занял Джуд Беллингем из мадридского «Реала» (95), третье — хавбек «Барселоны» Гави (93).

Топ-10 претендентов на награду выглядит следующим образом:

Джамал Мусиала («Бавария»). Джуд Беллингем («Реал» Мадрид). Гави («Барселона»). Антониу Силва («Бенфика»). Алекс Бальде («Барселона»). Ксави Симонс (ПСВ). Флориан Вирц («Байер»). Беньямин Шешко («Зальцбург»). Девайн Ренш («Аякс»). Джорджио Скальвини («Аталанта»).

Также в топ-100 попали три представителя РПЛ: защитники Роберт Ренан («Зенит») и Виктор Мелёхин («Ростов») и полузащитник Арсен Захарян («Динамо»).