Сборная Бразилии уступила сборной Сенегала в матче с шестью голами

Сегодня, 20 июня, состоялся товарищеский матч с участием сборных Бразилии и Сенегала. Встреча проходила на стадионе «Жозе Алваладе» (Лиссабон, Португалия) и завершилась победой африканской сборной со счётом 4:2.

На 11-й минуте с передачи Винисиуса Жуниора счёт открыл нападающий сборной Бразилии Лукас Пакета. На 22-й минуте форвард Сенегала Хабиб Диалло забил ответный мяч, первый тайм завершился с равным счётом.

На 52-й минуте защитник бразильцев Маркиньос забил мяч в свои ворота, а спустя три минуты с передачи Диалло отличился сенегальский нападающий Садио Мане. Всё тот же Маркиньос на 58-й минуте забил второй мяч в ворота Сенегала, а на седьмой компенсированной минуте дубль оформил реализовавший пенальти Мане — 4:2 в пользу подопечных Алиу Сиссе.

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком вышел на матч в стартовом составе и был заменён на 57-й минуте. Его одноклубник Роберт Ренан провёл всю игру на скамейке запасных.