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Сборная Бразилии уступила сборной Сенегала в матче с шестью голами

Сборная Бразилии уступила сборной Сенегала в матче с шестью голами
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Сегодня, 20 июня, состоялся товарищеский матч с участием сборных Бразилии и Сенегала. Встреча проходила на стадионе «Жозе Алваладе» (Лиссабон, Португалия) и завершилась победой африканской сборной со счётом 4:2.

На 11-й минуте с передачи Винисиуса Жуниора счёт открыл нападающий сборной Бразилии Лукас Пакета. На 22-й минуте форвард Сенегала Хабиб Диалло забил ответный мяч, первый тайм завершился с равным счётом.

На 52-й минуте защитник бразильцев Маркиньос забил мяч в свои ворота, а спустя три минуты с передачи Диалло отличился сенегальский нападающий Садио Мане. Всё тот же Маркиньос на 58-й минуте забил второй мяч в ворота Сенегала, а на седьмой компенсированной минуте дубль оформил реализовавший пенальти Мане — 4:2 в пользу подопечных Алиу Сиссе.

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком вышел на матч в стартовом составе и был заменён на 57-й минуте. Его одноклубник Роберт Ренан провёл всю игру на скамейке запасных.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи
20 июня 2023, вторник. 22:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 4
Сенегал
1:0 Пакета – 11'   1:1 Диалло – 22'   1:2 Маркиньос – 52'   1:3 Мане – 55'   2:3 Маркиньос – 58'   2:4 Мане – 90+7'
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