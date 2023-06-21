Сборная Бразилии уступила сборной Сенегала в матче с шестью голами

Сегодня, 20 июня, состоялся товарищеский матч с участием сборных Бразилии и Сенегала. Встреча проходила на стадионе «Жозе Алваладе» (Лиссабон, Португалия) и завершилась победой африканской сборной со счётом 4:2.
На 11-й минуте с передачи Винисиуса Жуниора счёт открыл нападающий сборной Бразилии Лукас Пакета. На 22-й минуте форвард Сенегала Хабиб Диалло забил ответный мяч, первый тайм завершился с равным счётом.
На 52-й минуте защитник бразильцев Маркиньос забил мяч в свои ворота, а спустя три минуты с передачи Диалло отличился сенегальский нападающий Садио Мане. Всё тот же Маркиньос на 58-й минуте забил второй мяч в ворота Сенегала, а на седьмой компенсированной минуте дубль оформил реализовавший пенальти Мане — 4:2 в пользу подопечных Алиу Сиссе.
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком вышел на матч в стартовом составе и был заменён на 57-й минуте. Его одноклубник Роберт Ренан провёл всю игру на скамейке запасных.
- 21 июня 2023
-
01:39
-
01:38
-
00:53
-
00:48
-
00:32
-
00:22
-
00:10
-
00:07
- 20 июня 2023
-
23:54
-
23:54
-
23:49
-
23:45
-
23:45
-
23:39
-
23:29
-
23:11
-
23:01
-
22:51
-
22:31
-
22:11
-
22:07
-
22:00
-
22:00
-
21:44
-
21:43
-
21:31
-
21:30
-
21:27
-
21:16
-
21:15
-
21:06
-
20:57
-
20:51
-
20:45
-
20:43