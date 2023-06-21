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Н’Голо Канте официально перешёл в «Аль-Иттихад»

Н’Голо Канте официально перешёл в «Аль-Иттихад»
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Саудовский «Аль-Иттихад» официально объявил о переходе французского полузащитника «Челси» Н’Голо Канте.

Соглашение между сторонами рассчитано на четыре года, зарплата Канте составит € 100 млн за сезон.

Напомним, в начале июня «Аль-Иттихад» объявил о переходе экс-нападающего «Реала» Карима Бензема.

Канте выступал за «Челси» с 2016 года. С клубом он выиграл чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. В конце месяца — 30 июня — контракт хавбека с лондонским клубом истекает.

В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Канте сыграл в семи матчах и отдал одну голевую передачу. Всего на счету Канте 340 сыгранных матчей в рамках национальных лиг за карьеру, 19 голов и 23 ассиста.

«Аль-Иттихад» представил Карима Бензема:

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