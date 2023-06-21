Криштиану Роналду поделился впечатлениями от попадания в Книгу рекордов Гиннесса

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над сборной Исландией в 4-м туре квалификации Евро-2024.
«У этой победы особый привкус. Не только потому, что это юбилейный матч, 200-й. Завершить его победным голом – я не мог и просить о большем. Это было великолепно и незабываемо, учитывая всё, что происходило вокруг матча», – приводит слова Роналду Record со ссылкой на эфир RTP.
Напомним, Криштиану Роналду стал абсолютным рекордсменом по числу сыгранных матчей за сборную страны и попал в книгу рекордов Гиннесса. Перед матчем ему выдали сертификат как первому в мире футболисту, сыгравшему за национальную команду 200 матчей.
Ближайший преследователь португальского футболиста – Бадр Аль-Мутава из Кувейта. На его счету 196 матчей за национальную команду. Отметим, что 38-летнему Роналду также принадлежит рекорд по количеству голов за сборные. Он забил 122 мяча в футболке сборной Португалии.
Португалия обыграла Исландию благодаря голу Роналду:
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