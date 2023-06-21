Литвинов: в «Сочи» хорошая обстановка и атмосфера

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов рассказал о первых эмоциях в новом клубе.

«Первые эмоции положительные. Встретили меня вроде хорошо, я со всеми познакомился. Хорошая обстановка и атмосфера в команде. Я отдохнул не так много, потому что мы с «Краснодаром» ещё и в Суперфинале кубка России играли. Так что я полностью готов. У меня была всего неделя отдыха, так что, думаю, что не успел потерять то, что наработал. Ещё с академии знаком с Денисом Адамовым. Я уже с ним пообщался и поговорил. Он мне с многим помог и рассказал, где и какие места есть в Сочи. Я с ним не советовался о переходе, но начал общаться, когда все уже было решено», – приводит слова Литвинова пресс-служба «Сочи».

Вячеслав Литвинов является воспитанником «Краснодара».