Переход Кулибали в «Аль-Хиляль» согласован. Защитник подпишет трёхлетний контракт

Футболист «Челси» Калиду Кулибали в ближайшее время перейдёт в «Аль-Хиляль». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «твиттере».
По информации источника, саудовский клуб достиг устной договорённости с «Челси» о переходе защитника и согласовал с ним условия личного соглашения. Контракт футболиста с «Аль-Хилялем» будет рассчитан до лета 2026 года. Сделка согласована, необходимые документы будут подписаны в ближайшее время.
В сезоне-2022/2023 Кулибали провёл 23 матча за «Челси» в рамках английской Премьер-лиги, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн. Предыдущим клубом Кулибали был итальянский «Наполи», за который он выступал на протяжении восьми лет — с 2014 по 2022 год.
- 21 июня 2023
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