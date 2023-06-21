«Реал» объявил о продлении контракта с Тони Кроосом
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Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с немецким полузащитником Тони Кроосом. Новое соглашение сторон рассчитано до 30 июня 2024 года.
В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 Кроос провёл 30 матчей, забил два гола и отдал четыре голевые передачи. Он выступает за «сливочных» уже на протяжении девяти сезонов, перейдя в команду из мюнхенской «Баварии» в 2014 году. Всего за «Реал» Кроос провёл 417 матчей и завоевал 20 титулов: четыре кубка Лиги чемпионов, пять трофеев Клубного чемпионата мира, четыре Суперкубка Европы, три чемпионства Ла Лиги, один Кубок Испании и три Суперкубка Испании.
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Тони Кроосу со стороны клубов из Саудовской Аравии.
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