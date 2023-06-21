Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» объявил о продлении контракта с Тони Кроосом

«Реал» объявил о продлении контракта с Тони Кроосом
Комментарии

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с немецким полузащитником Тони Кроосом. Новое соглашение сторон рассчитано до 30 июня 2024 года.

В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 Кроос провёл 30 матчей, забил два гола и отдал четыре голевые передачи. Он выступает за «сливочных» уже на протяжении девяти сезонов, перейдя в команду из мюнхенской «Баварии» в 2014 году. Всего за «Реал» Кроос провёл 417 матчей и завоевал 20 титулов: четыре кубка Лиги чемпионов, пять трофеев Клубного чемпионата мира, четыре Суперкубка Европы, три чемпионства Ла Лиги, один Кубок Испании и три Суперкубка Испании.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Тони Кроосу со стороны клубов из Саудовской Аравии.

Материалы по теме
В ближайшее время Себальос подпишет новый контракт с «Реалом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023