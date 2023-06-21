В ближайшее время Себальос подпишет новый контракт с «Реалом»
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Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, стороны согласовали условия новой сделки ещё на прошлой неделе, контракт будет рассчитан до лета 2027 года. Даниель Себальос — воспитанник испанского клуба «Реал Бетис».
К мадридскому «Реалу» полузащитник присоединился в 2017 году. С 2019 по 2021 год испанец выступал за лондонский «Арсенал» на правах аренды.
С «Реалом» Себальос становился чемпионом Испании, победителем Кубка страны и дважды выигрывал Лигу чемпионов. В прошлом сезоне полузащитник провёл 30 матчей за «сливочных» в рамках Ла Лиги и сделал четыре результативные передачи.
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