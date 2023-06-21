«Челси» получит € 30 млн с продаж Зиеша и Кулибали

Лондонский «Челси» заработает € 30 млн за счёт трансферов Хакима Зиеша в «Аль-Наср» и Калиду Кулибали в «Аль-Хиляль». Об этом сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс в своём «твиттере».

По информации источника, за Зиеша синие получат € 10 млн, за Кулибали — € 20 млн. Хаким перейдёт в «Аль-Наср», за который выступает экс-форвард «Реала» (Мадрид) и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, Калиду присоединится к «Аль-Хилялю», который в начале июня пытался подписать экс-нападающего «Барселоны» и «ПСЖ» Лионеля Месси.

Хаким Зиеш в сезоне-2022/2023 провёл 18 игр за «Челси» в рамках английской Премьер-лиги и сделал три результативные передачи. Калиду Кулибали в 23 играх чемпионата Англии забил два раза и сделал одну голевую передачу.