«Кристал Пэлас» хочет сохранить Роя Ходжсона

«Кристал Пэлас» собирается оставить Роя Ходжсона на посту главного тренера команды. Об этом сообщает издание The Guardian.

По сведениям источника, лондонский клуб рассматривал ряд кандидатов на должность главного тренера, включая экс-наставника «Челси» Грэма Поттера, Стива Купера и Брендана Роджерса, который пару дней назад возглавил «Селтик». Но в итоге было принято решение оставить на своём посту 75-летнего Ходжсона.

На тренерский мостик «орлов» Рой Ходжсон взошёл в марте, сменив в должности главного тренера Патрика Виейра.

При опытном английском специалисте «Кристал Пэлас» одержал пять побед в восьми последних матчах английской Премьер-лиги и финишировал на 11-м месте, опередив, в числе прочих, «Челси», «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм».