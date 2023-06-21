Гендиректор «Спартака» Малышев: решение о приобретении фарм-клуба пока преждевременно
Поделиться
Новый генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев заявил, что решение о приобретении фарм-клуба пока преждевременно. По его словам, спортивный блок сейчас изучает уровень соревнования во Второй лиге, где происходят реформы. По словам Малышева, игрокам интереснее играть в аренде в клубах РПЛ и Первой лиги, нежели выступать за дубль красно-белых во Второй лиге.
«Есть ли понимание с двойкой? Было много дискуссий во время этого года. Мнение спортивного блока: мы изучаем, какого уровня будут соревнования во Второй лиге. Там реформы. Игрокам интереснее играть в аренде в РПЛ или Первой лиге.
Решение о приобретении фарм-клуба пока преждевременно», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Комментарии
- 21 июня 2023
-
15:30
-
15:15
-
15:06
-
15:04
-
14:58
-
14:55
-
14:55
-
14:51
-
14:48
-
14:42
-
14:39
-
14:38
-
14:30
-
14:27
-
14:25
-
14:23
-
14:18
-
14:14
-
14:09
-
14:08
-
14:06
-
14:00
-
13:50
-
13:41
-
13:35
-
13:15
-
13:13
-
13:02
-
12:57
-
12:55
-
12:50
-
12:40
-
12:17
-
12:06
-
12:01
Партнерский контент