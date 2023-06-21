Гендиректор «Спартака» Малышев: решение о приобретении фарм-клуба пока преждевременно

Новый генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев заявил, что решение о приобретении фарм-клуба пока преждевременно. По его словам, спортивный блок сейчас изучает уровень соревнования во Второй лиге, где происходят реформы. По словам Малышева, игрокам интереснее играть в аренде в клубах РПЛ и Первой лиги, нежели выступать за дубль красно-белых во Второй лиге.

«Есть ли понимание с двойкой? Было много дискуссий во время этого года. Мнение спортивного блока: мы изучаем, какого уровня будут соревнования во Второй лиге. Там реформы. Игрокам интереснее играть в аренде в РПЛ или Первой лиге.

Решение о приобретении фарм-клуба пока преждевременно», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.