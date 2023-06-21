Главный тренер «Машук-КМВ» назвал целью команды выход в Первую Лигу за пять лет

Главный тренер команды из Пятигорска (Ставропольский край) «Машук-КМВ» Артур Садиров рассказал, что в предстоящем сезоне его команда будет бороться за место в первой тройке, а в будущем – за выход в Первую лигу.

«Главной целью команды является выход в Первую Лигу в течение пяти лет. Данные сроки не случайны — новый регламент Второй Лиги и деление на дивизионы сыграло большую роль. Есть определённые цели и задачи, которые будут решаться в течении пяти лет, и конечной целью мы видим повышение в классе.

На сегодняшний день целью является проведение плодотворной селекции, становление и определение костяка команды, а также место в первой тройке турнирной таблицы в предстоящем сезоне. В четверг, 22 июня, начинаем короткий предсезонный сбор, на котором будем просматривать футболистов и комплектовать состав к старту нового сезона.

Моя основная цель – развитие команды и улучшение её результатов. Я хочу, чтобы каждый перешедший в «Машук-КМВ» игрок достиг в команде своего максимального потенциала и внёс свой вклад в её успех. Мы будем работать над улучшением наших тактических навыков, физической формы и игровой дисциплины. Также я хочу укрепить командный дух и создать атмосферу, в которой каждый член команды будет чувствовать себя ценным и важным.

Я вижу большой потенциал в нашей команде и верю, что мы можем достичь большего. Будем работать над улучшением наших игровых навыков и стратегий, а также над укреплением нашей командной работы. Ещё я хочу увидеть, как наши молодые футболисты, которых мы сохранили, развиваются и становятся ключевыми игроками в команде. В ближайшие годы хочу, чтобы «Машук-КМВ» стал сильным и узнаваемым брендом в футболе», – сказал Садиров в бесед с корреспондентом «Чемпионата» Андрее Панковым.