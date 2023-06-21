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«Моя карьера ещё не закончилась». Роналду не допускает мыслей об уходе из сборной

«Моя карьера ещё не закончилась». Роналду не допускает мыслей об уходе из сборной
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, подводя итоги матча с Исландией, подчеркнул, что пока не думает о завершении выступлений за национальную команду.

«Огромное счастье знать, что я продолжаю радовать многих людей не только в Португалии, но и за границей благодаря своей карьере, которая ещё не закончилась. И больше всего я хочу продолжать в том же духе. потому что продолжаю быть полезным, я продолжаю помогать, забивая голы, и это самое главное. Пока я чувствую себя хорошо и остаюсь полезным, я вижу, что люди продолжают любить меня и хотят, чтобы я вносил свой вклад. Всегда буду благодарен национальной сборной, нашей стране и цветам нашего флага. Горжусь, что я португалец.

Не ожидал так много трудностей в матче с Исландией. Эта команда играет очень прямолинейно, очень физически. На мой взгляд, это была ужасная игра в нашем исполнении, но я должен поздравить товарищей по команде: мы не можем всегда играть хорошо, в каких-то матчах мы можем играть некрасиво, но мы крутая команда», – приводит слова Роналду Record.

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